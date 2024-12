Vitoria-Fiorentina pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Pronostico Vitoria-Fiorentina: confronto quote e il parere dei bookies

A mio giudizio il match terminerà in pareggio. Le due squadre si equivalgono e potrebbero 'accontarsi' di dividere la posta in palio. Andrea Stefanetti

Giovedì 19 dicembre, alle ore 21:00, la Fiorentina affronterà il Vitoria Guimaraes in una trasferta valida per il sesto turno della 'Regular Season' di Conference League. Prima di mostrarvi il mio pronostico e il parere dei bookies sul possibile risultato esatto, ecco leIl Vitoria arriva a questa sfida dopo aver conquistato due vittorie, due pareggi e una sola sconfitta nelle ultime cinque uscite stagionali. La Fiorentina invece, nelle ultime sette partite disputate, è uscita sconfitta solo nella sfida contro il Bologna (1-0).. I portoghesi al momento hanno un punto in più in classifica (13) rispetto ai viola (12) e proveranno a ipotecare la qualificazione diretta agli Ottavi in questo ultimo match della fase a gironi di Conference League.Prima di visionare il possibile risultato esatto della sfida, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla Conference League:

Quale sarà il risultato esatto di Vitoria-Fiorentina? Il parere dei bookies

Entrambe le compagini arrivano a questa sfida in ottima forma e hanno grande possibilità di approdare direttamente agli Ottavi di Conference League. Secondo i bookies,che viene offerto su Betsson e Gekobet a 6.00 e su Sisal a 6.25.

Vitoria-Fiorentina: il periodo di forma delle due compagini in Conference League

Vitoria-Fiorentina: le probabili formazioni

Dove vedere il match in diretta tv e in streaming

Il Vitória Guimarães sta vivendo un cammino quasi impeccabile in Conference League. Dopo aver dominato le qualificazioni con 6 vittorie e senza subire nemmeno un gol, ha proseguito con una fase a gironi altrettanto convincente: 4 vittorie e un pareggio, quest’ultimo ottenuto in trasferta contro l’Astana. Anche la Fiorentina può vantare un percorso positivo. Nonostante la sconfitta contro l’Apoel, i viola hanno collezionato solo vittorie nelle altre gare, mettendo a segno ben 16 reti e concedendone 5.Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione e le possibili scelte dei due allenatori in vista del sesto turno della 'regular season' di Conference League:: Varela; Costa, Rivas Viondi, Fernandes, Miguel Maga; Tiago Silva, Manu, Mendes; Kaio Cesar, Josè Bica, Santos. All. Rui Borges.: Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Richardson, Mandragora; Ikonè, Gudmundsson, Sottil; Kouamè. All. Palladino.La sfida di Conference tra Vitória e Fiorentina, in calendario per giovedì 19 dicembre alle 21:00, sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Uno e Sky Sport. Gli appassionati potranno inoltre seguirla in streaming su NOW e tramite l'app Sky Go.