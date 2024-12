Getty Images

Fiorentina nella bagarre per arrivare a Frendrup. Il Genoa fissa il prezzo

28 minuti fa



La vicenda Bove, per fortuna, si è risolta per il meglio e, dopo essere stato dimesso dall'ospedale, il ragazzo ha recentemente fatto visita al Viola Park per salutare i compagni. Tuttavia, il ragazzo non sarà più a disposizione di Raffaele palladino e, dunque, la Fiorentina dovrà per forza di cose immettere un centrocampista nella prossima sessione di calciomercato. Il nome nuovo è quello di Morten Frendrup.



BAGARRE - A fare il suo nome in ottica viola sono i colleghi di Sportitalia che spiegano come il ragazzo piaccia a diverse squadre in Serie A e in Europa. Il suo rendimento è sotto gli occhi di tutti e, oltre ai viola, è forte la concorrenza di Juve, Milan e, soprattutto Atalanta. Il Genoa preferirebbe non privarsene a gennaio ma è disposto a sedersi al tavolo in caso di offerte intorno ai 20 milioni di euro.