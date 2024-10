ha parlato a “Che Tempo Che Fa”. Intervenuto nel programma disul canale Nove, il Divino Codino ha rilasciato alcune dichiarazioni in un’intervista doppia con Pep Guardiola.“Sappiamo che è un grandissimo allenatore. Tutto quello che ha fatto lo merita. Sono affezionato a lui, gli voglio bene [...] Penso che sia prima di tutto una brava persona, che è la base. È solare, positivo, disponibile. Aiuta tutti. Era già allenatore da giocatore. Consigliava i suoi compagni. Dava sempre qualcosa in più per farli migliorare. Sono sicuro che lo direbbe qualunque compagno che ha giocato con noi”.“È successo una volta. Mazzone aveva paura dei cani e si era arrabbiato con un compagno di squadra. Un giorno portai il mio con mio figlio e quando lo vide il mister disse arrabbiato: ‘Di chi è?’. Risposero che era il mio e lui: “Facciamolo giocare, diamogli un biscottino”."Ascolto Zucchero, i Modà, e tanti altri... Non saprei dirtene uno in particolare".