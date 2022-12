Dopo il Mondiale su Rai Uno riapre il sipario Ballando con le Stelle, lo show condotto da Milly Carlucci nel quale alcuni personaggi famosi si sfidano tra di loro nel ballo. Il programma si era interrotto per lasciare spazio ai Mondiali in Qatar, ma ora è tutto pronto per la finale in programma venerdì 23 dicembre. L'occhio della conduttrice è sempre stato puntato anche sugli ex calciatori che negli anni si sono alternati tra i concorrenti del programma. Calcio e musica sono due mondi che si incontrato spesso, si mischiano e si uniscono; chi balla col pallone tra i piedi e chi prima di diventare calciatore era una promessa del ballo: nella nostra gallery 10 giocatori-ballerini.