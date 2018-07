Mario Balotelli è sempre più vicino al Marsiglia. Come riferisce l'emittente francese RMC Sport, il calciatore della Nazionale italiana - in compagnia del suo avvocato - ha incontrato oggi pomeriggio il presidente del club transalpino Jacques-Henri Eyraud direttamente nel centro d'allenamento dell'Olympique 'Robert Louis-Dreyfus'. conosciuto come La Commanderie. Un summit in cui le parti hanno raggiunto l'accordo sull'ingaggio, in attesa di novità sul fronte Nizza.



I DETTAGLI - Nell'incontro di oggi si è tornato a parlare della durata dell'accordo tra Balotelli e il Marsiglia, un ostacolo della trattativa: il club proponeva tre anni di contratto, mentre il calciatore non voleva andare oltre i due. L'intesa a metà strada, con un biennale con opzione per il terzo anno e l'ingaggio più alto della rosa. Ora la società di Eyraud dovrà trovare l'accordo con il Nizza. Nelle scorse settimane si è parlato di un 'gentleman agreement' per una cifra vicina ai 10 milioni di euro tra Raiola e il club rossonero, che non ha ancora sciolto le riserve circa le richieste per la cessione di Balotelli. Nelle prossime ore l'agente del calciatore tornerà a parlare con il Nizza per capire le intenzioni del club e accelerare le operazioni.