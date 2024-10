Balotelli sbotta su Twitch: "Io peggio di Pohjanpalo? Questa Serie A la smonto!"

AFP via Getty Images

L’attaccante attualmenteha partecipato a una diretta su Twitch e si è lasciato andare a commenti anche piuttosto coloriti sue sul valore delle altre punte presenti in Italia. L’exha partecipato a Vox to box e si è risentito del paragone fatto in quel contesto dallo streamercon l'attaccante del, Joel, ad oggi preferito a"Però sei bas***do perché io in questo momento non ho nessuna squadra.Ma cosa stai dicendo? Solo perché non ero in Serie A, tutto quello che ho fatto non conta?

- Attualmente senza squadra, Balotelli è stato accostato negli scorsi giorni a diversi club che necessitano di un nuovo attaccante.