Mario Balotelli torna in Turchia. L'attaccante italiano ha appena firmato per l'Adana Demirspor da svincolato, dopo aver risolto il contratto col Sion: il club turco ha annunciato l'ingaggio dell'ex Milan, che ha firmato un contratto annuale più opzione sul secondo, dopo le 19 reti in 33 presenze nel 2021/2022, e troverà in panchina Patrick Kluivert.