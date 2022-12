Murat Sancak, presidente dell'Adana Demirspor, ha escluso il ritorno di Mario Balotelli, come riportato dalla stampa turca: "Attualmente è un giocatore del Sion e non c'è possibilità che torni adesso. I tifosi non dovrebbe avere questa aspettativa. Riusciremo però a ingaggiare un buon attaccante, magari una stella di caratura mondiale. L'importante è che dia il contributo per la squadra".