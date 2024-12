Roma, torna Balzaretti in dirigenza: ecco di che cosa si occuperà

Getty Images

Federicotorna alla Roma. Lavorerà al fianco di Florent Ghisolfi e si occuperà dell’area scout e sarà anche loan manager (seguirà i calciatori in prestito). La scelta è stata proprio del ds francese che lo ha voluto fortemente nel suo staff. È già la seconda volta che occupa un ruolo dirigenziale nella Roma. Dal 2015 al 2019 ha lavorato a. Mentre dal 2012 al 2015 ha anche vestito la maglia giallorossa realizzando nel 2013 un gol contro la Lazio nel derby di settembre. L’anno scorso è stato direttore tecnico. La rivoluzione annunciata daiè partita ene farà parte. Vengono smentite da Trigoria voci su un suo possibile addio nei prossimi mesi nonostante il mercato estivo non stia dando i frutti sperati. A gennaio il club ha intenzione di tornare sul mercato e acquistare un difensore centrale, un terzino destro e un’altra punta. Lavori in corso anche sulle cessioni conin bilico. Su di lui c’è il Galatasaray come confermato anche dal vicepresidente della squadra turca: «Siamo in contatto».

– Nei prossimi giorni è atteso anche l’annuncio del nuovo Ceo. In pole c’èche nelle ultime ore ha staccato definitivamente Antonello e Carnevali. Il posto è vacante da oltre due dopo le dimissioni di Lina Souloukou che è vicina al Nottingham Forrest. Sono previsti anche dei nuovi innesti nell’area social dopo l’addio del social media manager Lorcan Hankin.