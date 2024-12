GETTY

Pauloè tornato super. Un bel regalo di Natale per i tifosi della, contro il Parma è stato ilcon una doppietta e un assist per Artem. Oggi ha messo a referto la retein Serie A. Ha superato Gonzaloed è diventato il. I primi due sono(153) e(184). Ad oggi sono inarrivabili, ma intanto si gode il terzo gradino del podio. Ora c’è il futuro da scrivere.– Ilnon molla Pauloe lo vuole portare in Turchia. In contrapposizione però c’è la volontà dell’argentino che. “Cerco sempre di fare il meglio per questa squadra. I tifosi mi hanno accolto bene fin dal primo giorno”, ha detto dopo la partita contro il Parma. Non c’è ancora stato nessun contatto tra il Galatasaray e la Roma e lo ha ammesso anche. Per il momento la situazione è inIl procuratore ora è in Spagna e non ci sono viaggi in programma verso l’Italia. Ancheha voluto spegnere le voci: “Io sto bene con lui e”.

Sul piatto c’è una proposta solamente daper l’argentino e il club turco ha già bussato alla porta per ben due volte. Tiene banco legato al nodo delLo stipendio daè considerato fuori mercato dai. Il giocatore è disposto al’ingaggio, ma il procuratore aspetta ancora una chiamata da Ghisolfi. Asarà titolare contro il, poi dal 1 gennaio si riattiva la