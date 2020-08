. A rivelarlo è il Guardian. Secondo il quotidiano inglese, l’artista dall’identità misteriosa avrebbe finanziato la Louise Michel, nave battente bandiera tedesca ma di proprietà francese. Il vascello, opera attualmente nel Mediterraneo e sarebbe già stato coinvolto in diversi salvataggi di migranti. Nello specifico avrebbe operato insieme alla Sea Watch 4, trasbordando su quest’ultima 105 persone in due diverse operazioni di salvataggio.Il coinvolgimento dell’artista britannico risalirebbe a settembre 2019, quando Pia Klemp, che è stata al comando di molte navi che operano per diverse ONG nel Mediterraneo, avrebbe ricevuto una email da Banksy in persona.La mail recitava: “Ciao Pia, ho letto la tua storia sui giornali, sembri una cazzuta. Sono un artista inglese, ho fatto dei lavori riguardo la questione migranti, e ovviamente non voglio tenermi quei soldi. Potresti usarli tu per acquistare una nuova nave o altro? Fammi sapere. Grazie, Banksy". Chiaramente, in un primo momento l’attivista ha pensato ad uno scherzo, ma così non era. Il contributo di Banksy alle operazioni si è limitato al supporto finanziario, ha specificato la Klemp.Anche il nome del vascello non è casuale, Louise Michel era una femminista francese vissuta a cavallo tra l’800 e il ‘900. La nave dopo il periodo di lockdown è tornata nel Mediterraneo e attualmente staziona a circa 30 miglia a sud di Lampedusa.