Barcellona, Araujo in panchina contro il Real Madrid: la Juventus osserva

, nella finale della Supercoppa di Spagna in programma alle ore 20 al King Abdullah Sports City di Gedda. L'allenatore blaugrana Hansi Flick ha infatto deciso di mandare in campo la coppia difensiva già vista nella semifinale contro l'Athletic Club, formata da Iñigo Martínez e Pau Cubarsí.per la finestra invernale di calciomercato, anche in vista della partenza di Danilo, che ormai sembra prossima.

- Nel frattempo il club bianconero, oltre a rimanere vigile sul fronte Araujo, ha dato anche un'accelerata per il terzino portoghese