Barcellona-Atalanta, la MOVIOLA LIVE: Zappacosta chiede un rigore

Federico Targetti

21 minuti fa



Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Barcellona-Atalanta, ultima giornata della fase campionato in Champions League.



BARCELLONA-ATALANTA, mercoledì 29 gennaio ore 21



Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra).

Assistenti: Stuart Burt (Inghilterra) - James Mainwaring (Inghilterra).

IV Uomo: Andrew Madley (Inghilterra).

VAR: Jarred Gillett (Inghilterra).

AVAR: Darren England (Inghilterra).



8' Zappacosta giù in area per via di un contatto sospetto con Koundé: rimane a terra, ma l'arbitro fa proseguire. Il Var non ravvisa gli estremi per un calcio di rigore.