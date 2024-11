AFP via Getty Images

Golden Boy 2024: trionfa Yamal. Yildiz vince il premio web, il miglior giovane italiano è una sorpresa

Redazione CM

un' ora fa

1

Come ogni anno, è stato assegnato il premio Golden Boy che individua i migliori Under 21 in giro per l'Italia e per l'Europa. Il riconoscimento, istituito dal quotidiano Tuttosport, è in vigore dal 2003 ed è stato vinto da fior di campioni nella loro formazione, come per esempio Bellingham, Mbappé, Pogba, Pedri, Gavi, Haaland, Isco, Gotze.



Quest'anno, com'era lecito aspettarsi, ha trionfato il campione d'Europa con la Spagna, Lamine Yamal, stellina del Barcellona. Nella gallery di seguito vi proponiamo tutti i vincitori nelle rispettive categorie.