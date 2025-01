Barcellona, Baldé: "Insulti razzisti contro il Getafe. L'ho detto più volte all'arbitro"

Getty Images

nella Liga e nel corso di una partita del. Dopo le ampie polemiche che si sono susseguite dopo il Clasico giocato al Bernabeu contro il Real Madrid, un altro giocatore del club catalano è stato vittima di insulti razzisti nel corso della partita pareggiata al Coliseum per 1-1 contro il Getafe. Si tratta diche, a differenza di quanto fatto all'epoca da Raphina e Lamine Yamal ha denunciato in campo all'arbitro l'accaduto.Parlando in conferenza stampa e ai media, infatti, Balde ha ribadito di aver subito nel corso della gara non un caso isolato, ma diversi insulti di stampo razzista e di averlo denunciato all'arbitro già nel corso del primo tempo:

Nel caso del Clasico, sebbene siano stati provati a mezzo tv gli insulti ricevuti a Madrid da Lamine Yamal e Raphinha, i due giocatori non avevano lamentato il fatto con l'arbitro e, di conseguenza, non è stato preso alcun provvedimento. Questa volta, invece, Balde ha confermato che la denuncia in campo c'è stata con Hansi Flick, allenatore dei blaugrana che in conferenza stampa ha rincarato la dose: "È incredibile, non c'è spazio per queste cose né nel calcio, né nella vita. Queste persone dovrebbero restare a casa e dobbiamo lottare contro questo fenomeno. Le persone intorno a loro dovrebbero fare qualcosa perché è ingiusto e irrispettoso”.