Quando si recupera Inter-Roma: in campo domenica? Il calendario dei nerazzurri

La squadra di Simone Inzaghi avrebbe dovuto ospitare a San Siro i giallorossi di Claudio Ranieri nella 34esima giornata di campionato, ma con la decisione del Vaticano di fissare le esequie del pontefice sabato alle 10 di mattina a San Pietro il Governo ha deciso di differire tutti gli eventi sportivi in programma in quel giorno.

La Lega Serie A si ritrova quindi costretta a ricalendarizzare i tre appuntamenti, Como-Genoa, Lazio-Parma e appunto Inter-Roma, per cui trovare una nuova sistemazione è un problema.- Il calendario dei nerazzurri è già fitto di impegni e potrebbe arricchirsi di due ulteriori partite. Domani, mercoledì 23 aprile, l'Inter si gioca l'accesso alla finale dinella semifinale di ritorno contro il, dopo l'1-1 nel derby d'andata. Qualora superasse il turno, l'ultimo atto contro Bologna o Empoli si giocherebbe il 14 maggio alle ore 21.

L'Inter poi avrà il doppio confronto con ilin semifinale di(andata mercoledì 30 aprile in Spagna, ritorno martedì 6 maggio a San Siro) e qualora superasse i blaugrana giocherebbe la finale il 31 maggio a Monaco di Baviera.- Per questo in queste ore prende corpo l'ipotesi di un recupero veloce con uno slittamento di qualche ora., considerando anche l'impegno europeo con la trasferta a Barcellona., Ministro per la Protezione Civile, al termine del CdM odierno ha confermato che il campionato di calcio sarà sospeso sabato, mentre domenica le partite potranno giocarsi. Bisogna comunque attendere la decisione definitiva della Lega Serie A.

: Inter-Milan - ritorno semifinali Coppa Italia: Barcellona-Inter - andata semifinali Champions League: Inter-Verona - 35esima giornata Serie A: Inter-Barcellona - ritorno semifinali Champions League: Torino-Inter - 36esima giornata Serie A*Mercoledì 14 maggio, ore 21: eventuale finale Coppa Italia: Inter-Lazio - 37esima giornata Serie A: Como-Inter - 38esima giornata Serie A

*Sabato 31 maggio, ore 21: eventuale finale Champions League