Barcellona-Bayern Monaco: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Tra le sfide più interessanti della terza giornata di Champions League c’è sicuramente. Entrambe sono ancora candidate a entrare tra le prime otto, ma le sconfitte per 1-0 dei bluagrana alla prima giornata contro il Monaco e quella dei bavaresi l’Aston Villa alla seconda, sempre per 1-0, rendono questa partita già decisiva. I catalani si sono riscattati subito con il 5-0 allo Young Boys, ma contro i tedeschi sarà, certamente, tutto un altro incontro.

Partita : Barcellona-Bayern Monaco

: Barcellona-Bayern Monaco Data : mercoledì 23 ottobre

: mercoledì 23 ottobre Orario : 21:00

: 21:00 Canali TV : Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 252, TV8

: Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 252, TV8 Streaming: Sky Go, Now Tv, TV8

Pena; Koundé, Cubarsì, Martinez, Baldé; Pedri, Casado; Yamal, Raphinha, Olmo; Lewandowski. All: FlickNeuer; Kimmich, Upamecano, Kim, Davies; Laimer, Palhinha; Olise, Muller, Gnabry; Kane. All: KompanyDopo il 5-1 in campionato contro il Siviglia, Flick cambia qualcosa nella formazione dei blaugrana. Sulla fascia sinistra favorito Dani Olmo al posto di Ansu Fati, mentre sono da valutare le condizioni di Ferran Torres, che dopo l’infortunio accusato contro l’Alaves prima della sosta, non è andato nemmeno in panchina nell’ultima di campionato.

Vincent Kompany è pronto a rilanciare Palhinha dal primo minuto, dopo la panchina iniziale nell’ultima di Bundesliga contro lo Stoccarda. In attacco conferme per il trio Olise, Muller, Gnabry alle spalle di Harry Kane, reduce da una tripletta in campionato.La sfida tra Barcellona e Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport, sui canali Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 252. Sarà, inoltre, visibile in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre e 125 del satellite.Sarà disponibile anche in diretta streaming: per gli abbonati Sky c'è l'app Sky Go per smartphone e tablet; l’alternativa è costituita da NOW Tv, servizio streaming live e on demand di Sky, per il quale è necessaria una sottoscrizione a parte. Si può, inoltre, vedere gratuitamente sul sito di TV8.

Telecronaca affidata ad Andrea Marinozzi, seconda voce Aldo Serena.