Barcellona-Inter, le pagelle di CM: Dumfries è immenso, che gol Thuram!

: Sui primi due goal catalani è impossibile intervenire, invece è bravo sia su Dani Olmo che su Yamal. Sulla bordata di Rafinha sembra un po’ sorpreso, forte ma centrale e la palla gli sbatte sfortunatamente sulla schiena prima di infilarsi in rete.: Vecchi maestri insegnano che, quando i fuoriclasse hanno possesso del pallone al limite dell’area, i marcatori devono attaccarsi al proprio uomo. Il tedesco non segue questa indicazione e Pedri pesca al centimetro Raphinha, che poi trova libero in area Ferran Torres. È una brutta sbavatura, ma poi si rimette in piedi.

: Sul corner di Dimarco svetta di testa prendendo il tempo a Martin e la sua torre diventa un perfetto assist per Dumfries. Meno bravo quando perde la marcatura di Ferran Torres in area, certo, il primo colpevole è Bisseck, ma con un po’ di attenzione in più anche lui avrebbe potuto metterci una pezza.È spesso l’ultimo baluardo al termine delle serpentine di Yamal. Soffre anche lui ma stringe i denti e nel secondo tempo migliora la sua prestazione.: È tra gli uomini più importanti dell’intera impalcatura messa su da Simone Inzaghi e lo dimostra anche a Barcellona: subito l’assist per Thuram, poi il gol in semi rovesciata come fosse uno di quei vecchi eroi del calcio di un tempo. La sua serata sarebbe già perfetta così ma non gli basta e su corner di Calhanoglu prende il tempo a Dani Olmo per realizzare la sua personale doppietta in una semifinale di Champions.

(Dal 35’ s.t. Darmian: s.v.): Tra i centrocampisti è quello che prova più di tutti a palleggiare o a uscire pulito.: Troppo schiacciato, non riesce mai a prendere per mano la squadra e sul goal di Raphinha non esce in tempo.Regge l’urto in un momento molto complicato della partita).Yamal lo costringe a continui raddoppi ma non sempre arriva in tempo e anzi soffre tantissimo, perdendo anche qualche pallone di troppo. Nel secondo tempo cresce di tono, l’Inter riesce a tenere un po’ di più il possesso e gli annullano un goal per fuorigioco di mezza scarpetta.

: Gli capita l’avversario più difficile tra quelli in campo, ovvero Yamal, che ad ogni occasione lo punta e lo dribbla con la stessa semplicità con cui si beve un bicchier d’acqua. Ad avvio ripresa gli capita anche la grande occasione per trovare il goal, ma è sul destro e da pochi passi manda sopra la traversa facendo disperare Inzaghi.(Dal 10’ s.t.: Quando entra lui, Yamal 0non va più via con la stessa semplicità. Sarà un caso?: Martinez perde l’equilibrio in area e lui ne approfitta, il francese si avventa sul cross di Dumfries e di tacco gira il pallone sul secondo palo. Non era in piedi fino a tre giorni fa, somiglia quasi a un miracolo. Ingenuo nel lasciare andar via Yamal.

(Dal 35’ s.t. Zielinski: s.v.): L’Inter subisce la riaggressione del Barcellona e non riesce a giocare sulle punte. L’argentino rincula, prova a dare una mano e a fine primo tempo gli è fatale uno scatto: risentimento ai flessori della coscia sinistra. Rimane negli spogliatoi.Dà sempre la sensazione di essere un pesce fuor d’acqua).Anche a Barcellona la sua Inter non si tira indietro. Soffre un po’ troppo il Barcellona nel primo tempo ma ritrova la forza di portarsi ancora avanti. E anche dopo il 3-3 i nerazzurri continuano a provarci.

: Il terzo goal di Dumfries è un pallone che l’olandese spinge dentro di spalla e lui quasi si arrampica per prenderlo ma non riesce. Incolpevole anche sui primi due gol nerazzurri.Da terzino destro, assorbe bene le avanzate nerazzurreEntra per l’infortunato Koundé e si registra sullo stesso standard di rendimento del compagno, anche se meno roccioso difensivamente).Sul goal di Thuram è tutt’altro che impeccabile.Tra i difensori è quello che si disimpegna meglio, bello anche il suo recupero su Thuram.

(Dal 38’ s.t. Christensen: s.v.)Dumfries lo disintegra e Acerbi gli mangia in testa per la sponda-assist per lo stesso olandese.Solido, un paio di interventi decisivi).In mezzo al campo gioca sempre a testa alta e offre buon ritmo anche nel pressing.A un tocco e via e la palla per Raphinha è deliziosa.(Dal 38’ s.t. Gavi: s.v.)Siamo probabilmente di fronte al miglior calciatore dei prossimi 20 anni. In campo fa quello che vuole ed emoziona come i migliori calciatori della storia. Va via in slalom e di mancino la mette sul secondo palo, salta uomini come birilli e a fine partita regala alla platea una giocata da extraterrestre, con il pallone che si spegne all’incrocio dei pali.

Sbaglia un goal ed ha grosse responsabilità sul momentaneo 3-2 di Dumfries.Entra con buon piglio, prova a farsi dare palloni e prendersi responsabilità).Partita parecchio concreta, la sua: l’assist per il pareggio di Ferran Torres e la bordata da fuori area che fa secco Sommer, per il 3-3.: I primi due tentativi sono a salve, al terzo, invece, trova la rete da pochi passio, anticipando acerbi a centro area.Il Barcellona fa la partita, ma con quei fenomeni lì davanti è normale. Dietro subisce tantissimo.