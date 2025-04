Barcellona-Inter, MOVIOLA LIVE: De Jong e Lamine Yamal chiedono due rigori

AFP via Getty Images

Di seguito gli episodi dapiù importanti di, semifinale d'andata della UEFA Champions League.mercoledì 30/04, h. 21.00: Clément Turpin (FRA): Nicolas Danos (FRA), Benjamin Pages (FRA): François Letexier (FRA): Jérôme Brisard (FRA): Willy Delajod (FRA)- Lamine Yamal lamenta un contatto con Acerbi arrivato dopo che il pallone aveva superato la linea di fondo, Turpin si limita a parlare con il difensore dell'Inter.- Il Barcellona chiede un altro rigore per l'intervento di Bastoni su Lamine Yamal che lamenta un colpo al volto: il difensore dell'Inter utilizza il braccio per prendere posizione, il contatto non è giudicato falloso dall'arbitro.

- Il Barcellona chiede un rigore per un contatto tra De Jong e Calhanoglu, entrambi i giocatori cercano il pallone a mezz'aria con le gambe alte: tutto regolare per l'arbitro Turpin che lascia giocare.