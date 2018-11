Nell'estate del '97lasciò ilper indossare la maglia dell'. Un trasferimento che fece rumore, un trasferimento che fece storia. Oggi Joan, l'allora presidente blaugrana, torna a parlarne a Goal.com: "voleva restare al Barcellona, era felice e desideroso di rinnovare. Abbiamo persino redatto il documento alla presenza del giocatore e dei suoi agenti. Erano le tre del pomeriggio e per questo motivo abbiamo deciso di andare a pranzo e festeggiare il rinnovo diper poi tornare in ufficio e sottoscrivere l'accordo che avevamo raggiunto. Siamo andati a mangiare in un ristorante vicino ed abbiamo brindato con champagne per celebrare quanto stava avvenendo.".- "Uno degli agenti si assentò per circa mezz'ora a causa di una telefonata. In quel momento non ho dato molta importanza all'assenza del procuratore. Quando è tornato si è scusato, ha preso un caffè prima di andare in ufficio a firmare il contratto. Fin dal primo momento in cui siamo arrivati nell'ufficio del presidentegli agenti hanno iniziato a mettere ostacoli alla conclusione dell'affare, hanno detto adi andare a casa e che lo avrebbero chiamato prima di firmare. Ho chiesto loro di firmare, ma volevano a tutti i costi rinegoziare completamente l'accordo, aumentando i termini economici in maniera molto netta, si trattava di reinventare nuovamente un altro accordo".- "Ronaldo piangendo mi disse che era dispiaciuto, ma che i suoi agenti gli avevano detto di avere in mano un'offerta molto migliore rispetto alla nostra che gli permetteva di andare in un altro club e guadagnare molti più soldi".- L'Inter presento presso la sede dellai 24 milioni di euro della clausola rescissoria: "Ovviamente non eravamo d'accordo, iamo andati allaa Zurigo per presentare una querela contro l'Inter. Il nostro intento era quello di utilizzare un arbitrato che riuscisse ad individuare un ulteriore cifra da far pagare ai nerazzurri, non chenon dovesse trasferirsi. Lasuccessivamente ha dato ragione al Barcellona ed ha condannato l'Inter a pagare altri 400 milioni di pesetas. Personalmente dissi ache quello che aveva fatto non era serio perché sapeva che stavamo negoziando e che avevamo praticamente chiuso l'operazione per il rinnovo".