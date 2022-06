Raphinha, esterno classe 1996 di proprietà del Leeds, è l'obiettivo principale de Barcellona per rinforzare l'attacco. Per i problemi finanziari che attanagliano i club, però, i Blaugrana attualmente non possono chiudere l'operazione. Arsenal e Tottenham, entrambe molto interessate al giocatore, guardano la situazione in maniera interessata. Lo riporta il Daily Mail.