Barcellona-Nike, ufficiale il super rinnovo: quasi 2 miliardi in arrivo, cifre e dettagli

AFP via Getty Images

Official Announcement — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 9, 2024

vanno avanti insieme e lo fanno con un nuovo accordo da urlo: porteràI blaugrana hanno annunciato sul loro sito ufficiale il rinnovo del contratto con lo sponsor tecnico. Un accordo che porta avanti una lunga collaborazione (dal 1998) e la prolunga per molti anni ancora, senza specificare la scadenza dello stesso né i dettagli economici.- "Barcelona e Nike, due marchi leader nel settore sportivo, sono lieti di annunciare un nuovo inizio con un accordo di partnership pluriennale, che entrerà in vigore questa stagione, che porta un nuovo modello di partnership strategica collaborativa tra le due organizzazioni.

Questa nuova partnership consolida Nike come partner principale del club e partner tecnico ufficiale in tutte le squadre professionistiche e amatoriali, portando un modello unico che rafforza l’associazione dei marchi e alimenta la crescita globale del business della vendita al dettaglio e delle licenze. Nike ha un ruolo strategico chiave nelle operazioni di vendita al dettaglio del Club e insieme al Barça Licensing & Merchandising unirà le forze nello sviluppo di piani specifici relativi alla creazione del prodotto, alla catena di fornitura e alla distribuzione globale.

Barcelona e Nike hanno firmato il loro primo accordo di sponsorizzazione nel 1998 e insieme hanno condiviso un profondo impegno per l'innovazione, la creatività e la ricerca dell'eccellenza, sia dentro che fuori dal campo e hanno vissuto un calcio straordinario in quattro diversi decenni in cui il Club ha vinto 4 Champions League, 12 scudetti, 7 Copa del Rey, 3 Coppe del Mondo per club, 3 Supercoppe europee tra gli altri. Da parte sua, la squadra femminile del Barça ha consolidato la propria posizione di leader nel calcio femminile, vincendo 9 scudetti, 3 Champions League e 9 Copa de la Reina in questo arco di tempo. Nelle altre quattro squadre professionistiche del club, il Barça ha vinto 58 campionati, 25 Coppe dei Campioni, 47 Copa del Rey, tra gli altri".

- A fornire più dettagli sul rinnovo tra Barcellona e Nike ci ha pensato Mundo Deportivo. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo, nell'accordo è previsto un. Questa cifra va suddivisa per gli anni di contratto: entra in vigore nel primo tratto tra il 2024 e il 2028, ma prosegue tra il 2028 e il 2038. Di conseguenza, l'importo è da dividere su 14 stagioni e avrà un impatto da circaSecondo le medesime fonti citate da Mundo Deportivo, l'accordo con Nike offrirà al Barça all'anno una. L'accordo, che dovrà essere ratificato da un'assemblea straordinaria, porterà nelle casse blaugrana un