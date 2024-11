Milan, il caso Leão agita il club: cosa filtra sul futuro tra Barcellona e Arabia Saudita. Il ruolo di Mendes

Tra Leão e Fonseca il rapporto è ai minimi storici. Il tecnico portoghese ha rincarato la dose nella conferenza stampa post vittoria sul Monza: "Non c'è un caso Leao. È una opzione: Musah in panchina, Loftus-Cheek in panchina, Leao uguale. Questo deve essere normale. Lo status non va in campo”. Traduzione:

Di certo c’è solo una cosa: il futuro è incerto sia per il numero 10 rossonero che per l’allenatore ex Lille. Il primo inizia a meditare un addio al Milan, il secondo non convince ancora e il suo futuro sulla panchina del Diavolo è terribilmente legato ai risultati ( ad oggi certamente non entusiasmanti).iocatore con tutte le qualità tecniche e fisiche per diventare un crack mondiale. Ad oggi, però, totalmente inespresso. Senza dimenticare che negli ultimi 12 mesi sono un paio di squadre arabe e il Barcellona hanno mostrato un certo tipo di interesse per il classe 1999.

Una pista da seguire con la giusta attenzione per il futuro di Rafa è proprio quella che porta al Barcellona. Nulla di concreto o avanzato, sia chiaro,. Eccome se conta. Il super agente portoghese. Il lavoro è finalizzato alla prossima estate perché il Barcellona non ha le possibilità economiche per concludere l’operazione già a gennaio. Ma qualcosa si muove e il Milan deve fare chiarezza perché Leão non può e non deve essere un peso. Ma una risorsa tecnica ed economica.