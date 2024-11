getty

Champions League LIVE: Aston Villa in campo per la vetta. Alle 21 Psg-Atletico Madrid e tutte le altre

Redazione CM

20 minuti fa



Quarto turno della League Phase della Champions League 2024/25, si va verso il giro di boa. In campo big come Bayern Monaco, Barcellona e Psg ma anche sorprese stagionali come Aston Villa e Brest. Non solo le italiane – Inter e Atalanta – queste tutte le partite in programma: Bruges-Aston Villa e Shakhtar-Young Boys alle 18:45, Bayern Monaco-Benfica, Feyenoord-Salisburgo, Sparta Praga-Brest, Stella Rossa-Barcellona e Psg-Atletico Madrid alle 21. Le seguiremo in diretta su calciomercato.com