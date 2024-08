Barcellona, scatta l'allarme: batosta dal Monaco al Trofeo Gamper e c'è un ostacolo per Dani Olmo

AFP via Getty Images

Ilperde ancora. I blaugrana di Hansi Flick, dopo la sconfitta ai rigori contro il Milan durante la tournée negli Stati Uniti,. Questa volta il passivo è ben più pesante e i segnali non sono i migliori a pochissimi giorni dall'inizio della Liga. Fuori dal campo, poi, icomplicano le cose, con il club catalano impossibilitato a registrare il contratto del neo acquisto Dani Olmo.La batosta arrivata sul campo è sonora. Il Barcellona di Flick, nella sfida con il Monaco andata in scena ieri a Montjuic, hanno dovuto. Tre colpi inflitti tutti nel secondo parziale di gara, prima dal classe 2004 Lamine, poi da Breelda Christian. Non il modo migliore di approcciarsi all'inizio della Liga, che porterà i blaugrana in

E come se non bastasse, anche dal mercato arrivano notizie poco rassicuranti. Nonostante l'investimento di, infatti, le condizioni economiche in cui versa il club catalano. Il trequartista spagnolo, protagonista degli Europei vinti, è stato già presentato ufficialmente dopo l'arrivo dal Lipsia, ma ancora mai testato da Flick. Per poterlo inserire in rosa, così come anche per Eric Garcia e Clement Lenglet,, valutando anche alcune cessioni.

Il quadro, dunque, per il Barcellona non è dei migliori.e si unisce a un'insoddisfazione che inizia a serpeggiare nell'ambiente. Alla fine della partita con il Monaco, infatti, dagli spaltiper quella che è stata una prestazione in controtendenza con la tournée americana, dove invece le risposte a livello di gioco erano state buone. Anche perché dopo una stagione in cui il Barça ha ceduto il titolo al Real, che ha anche vinto la Champions, l'obiettivo è tornare in vetta alla Liga. E' chiaro che per farlo,