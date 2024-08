Barcellona, è ufficiale il colpo Dani Olmo

Dani Olmo, culer until 2030. pic.twitter.com/wCWUZprjiz — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 9, 2024

Di fronte alle difficoltà di convincere l’Athletic Bilbao a privarsi dell’esterno classe 2002 Nico Williams, il club blaugrana ha virato con forza su un altro grande protagonista della vittoria degli ultimi Europei da parte della Spagna.- destinazione Dinamo Zagabria -e alla quale è sempre rimasto legato. Arrivato nelle scorse ore in città, il trequartista classe ‘98 approda alla corte di Hansi Flick. Ha conquistato due Coppe di Germania e una Supercoppa con la maglia del Lipsia, mentre nel luglio scorso ha vinto il suo primo Europeo con la nazionale spagnola, il secondo titolo in assoluto dopo la Nations League 2023, mentre a livello giovanile è stato campione d'Europa Under 21 nel 2019.- In attesa di essere svelato ufficialmente ai tifosi del Barcellona, nella giornata di oggiper la società tedesca: "Un giovane club, un giovane calciatore... Siamo cresciuti assieme, abbiamo conquistato i primi trofei e fatto la storia. Due coppe e una Supercoppa sono soltanto alcuni dei ricordi indelebili che rimarranno con me. Grazie Lipsia, sarà per sempre nel mio cuore".