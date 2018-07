Paulinho torna in Cina. Dopo appena una stagione con la maglia del Barcellona, il centrocampista brasiliano, che festeggerà 30 anni il prossimo 25 luglio, fa il suo ritorno in Chinese Super League al Guangzhou Evergrande. Il club cinese ha annunciato poco fa sul sito ufficiale l'accordo per il prestito di un anno con obbligo di riscatto. Arrivato alla corte di Valverde, Paulinho ha collezionato 9 reti e 3 assisti in 49 presenze tra Liga, Champions League e Coppa del Re. Plusvalenza per il Barcellona, che guadagnerà circa 50 milioni di euro appena un anno dopo averne sborsati 40 per strapparlo ai cinesi, mentre nelle casse del calciatore finiranno 14 milioni a stagione.