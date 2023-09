Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro il Maiorca, il tecnico del Barcellona Xavi è stato stimolato su Ousmane Dembélé, passato al Psg in estate:



“Certo che me lo ricordo, ma non guardo le partite del PSG. Mi preoccupo per i miei rivali in Liga e Champions League e non guardo il PSG. Non ho rancore, gli voglio bene lo stesso e gli auguro il meglio. Ma sono contento della squadra che ho".