Inter, dal sogno Triplete al disastro "Zero Tituli": l'umiliazione in finale non può avere attenuanti

Come. Perdere una finale, sulla carta tutto sommato equilibrata, senza mai scendere in campo,non ha e non può avere attenuanti.Lo abbiamo detto e scritto tante volte. Ma, come detto fino alla vigilia, quando punti a vincere tutto può anche succedere che, suddividendo le energie su più fronti, alla fine non porti a casa nulla. Ci sta, può succedere.

Quello che non può succedere è togliere il piede dall'acceleratore e di fatto. Quello che rimarrà della stagione 2024-2025 nerazzurra, a conti fatti, è questo. E sicuramente i tifosi interisti avrebbero potuto anche accettarlo, tenuto conto del fatto che la rosa a disposizione di Simone Inzaghi - come dimostrato stasera - non era certo attrezzata davvero per competere al massimo su tre fronti. Ma avrebbero potuto accettarlo se il passivo fosse stato diverso, se la finale fosse stata diversa.

In qualsiasi condizione, contro qualunque avversaria: da domani in poi, il ricordo di quelle partite epiche non farà altro che riportare la mente dei supporters nerazzurri a questa finale, che invece vorranno dimenticare in fretta.Ci sono anchema l'ottima prestazione dei parigini non può distogliere l'attenzione dallasurclassati come probabilmente mai accaduto nella gestione Inzaghi.

Il Mondiale per Club è alle porte e di tempo per leccarsi le ferite ce ne sarà poco. Per dimenticare ancora meno.Ma non così, non dopo questa figuraccia. Così ciò che rimane è solo il disastro di una notte troppo nefasta per essere vera, che cancella in un attimo quanto di buono fatto nel corso di lunga e faticosa stagione.