Ieri è stato uno dei migliori in campo nel Cagliari di Rolando Maran che, all'Allianz Stadium, a tratti è riuscito a mettere in difficoltà la Juventus di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala all'Allianz Stadium. Ma NicolòStoria di quasi un anno fa,. Juve e Cagliari hanno tanti discorsi aperti da affrontare: dal futuro di Romagna, riscattato qualche mese prima dal club del presidente Giulini ma sempre sotto l'occhio attento della società della Continassa, a, giovani attaccanti che si sono messi in luce in Serie B e pronti a compiere il grande salto. In particolare,, allora i due uomini mercato juventini,, che fino all'ultima ora di mercato proveranno a portare a Torino. Sul tavolo dove si ragiona sul futuro di tutti questi giovani e si cerca la quadra per una maxi-operazione finisce però anche un altro nome: proprio quello di Nicolò. L'intenzione della Juve era difino all'estate seguente; un piano che si è però sgretolato di fronte alle alte richieste fatte da Giulini, che allora non scendeva sotto il muro deiper il proprio gioiello. Lo scorso luglio, poi, un nuovo tentativo: Juve e Cagliari si risentono per Cerri, questa volta passato in rossoblù e riparlano di Barella, anche durante un faccia a faccia tra Marotta e Giulini negli uffici legali in centro a Milano in cui faceva base l'ex ad bianconero. Ancora una volta, però, niente da fare e colpo che rimane in canna.. Così Barella è rimasto a Cagliari, ma presto arriverà il suo momento da protagonista anche sul mercato: in questa stagione il classe '97 sta completando la sua maturazione, per la gioia della Nazionale di Roberto Mancini e dello stesso. Ancora qualche mese e poi sarà tempo per Barella di andare a giocare su altri livelli - la Champions League è il suo sogno - con tanti club alla porta che lo accoglierebbero a braccia aperte:- frequenti i contatti con l'agente del giocatore, Alessandro Beltrami, che cura anche gli interessi di Nainggolan -. Barella convince tutti, lo ha fatto anche allo Stadium; e la Juve ripensa a quei giorni di quasi un anno fa in cui il talentino sardo poteva essere suo.