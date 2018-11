Marcello, direttore sportivo del, rilascia una lunga intervista al Corriere dello Sport, nella quale parte dal suo arrivo in Sardegna dopo l’esperienza di: “Palermo? Qualcosa c’era stato. Non so nemmeno fino a che punto. Però è vero. Cagliari? Le scelte professionali le fanno le occasioni. Mi chiama, parliamo: siamo nella primavera scorsa. Ricordate come era messo il Cagliari, rischiava una retrocessione e io mi resi conto di avere davanti un uomo e un imprenditore che di fronte a quella eventualità provava quasi un male fisico. Dentro di me mi chiedevo se fosse quello il momento giusto per arrivare a Cagliari, accorassi il rischio di un tonfo così. Poi Giulini mi parlava di progetti, di futuro, da innamorato di questo posto. E lì ho capito che doveva essere anche il mio posto”.- “Mi è sfuggito Barella all’Empoli?. Ha qualità importanti, al momento utilizzabili su tutta la mediana. Qualità, intensità, umiltà, voglia, spensieratezza: tutto questo insieme fa il talento. Ma deve continuare a crescere perché chi smette di crescere è finito. Ha 10 anni di Nazionale davanti. Chi me lo ha chiesto? Nessuno. Non siamo pronti a vederci senza Barella, il presidente più di me.- “Anche all’estero. Squadre non me le chieda. Questo per dire che noi vogliamo tenerlo. Poi le dico che non se riusciremo a tenerlo, sarebbe da presuntuosi affermarle. Ma dire vogliamo tenerlo fa capire l’atteggiamento mentale di un club. Come Nainggolan? Il paragone può starci: ha il dinamismo di Radja, ma non ha il suo tiro, però può fare tutti i ruoli di centrocampo, Nainggolan il meglio lo ha dato da “uno” dietro la punta”.