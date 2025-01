Bari-Brescia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Bari-Brescia è una delle partite più interessanti della 22esima giornata di Serie B: al San Nicola i pugliesi cercano punti utili per rimanere in zona playoff, mentre quattro punti sotto ecco il Brescia che con una vittoria potrebbe rilanciarsi per obiettivi di classifica più nobili. Due pareggi nell'ultima giornata per le due squadre: 0-0 contro la Reggiana per il Bari, 1-1 contro la Sampdoria per il Brescia, in una partita che è salita alla ribalta per l'incresciosa vicenda degli insulti di matrice razzista al blucerchiato Ebenezer Akinsanmiro.



Partita: Bari-Brescia

Data: sabato 18 gennaio 2025

Orario: 17.15

Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Bari: Radunovic; Mantovani, Vicari, Obaretin; Oliveri, Lella, Benali, Maita, Dorval; Lasagna, Falletti. Allenatore: Longo. Brescia: Lezzerini; Dickmann, Adorni, Papetti; Bertagnoli, Galazzi, Verreth, Corrado; Juric, Amoako Nuamah; Moncini. Allenatore: Bisoli.

- Bari-Brescia sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l'app di DAZN su dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.