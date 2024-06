Bari, Di Cesare ha deciso: a giorni l'annuncio, futuro segnato

GS

6 minuti fa



Due settimane dopo il successo contro la Ternana, a Bari è arrivata la notizia che si aspettava: il ritorno della sfida playoff è stata l’ultima partita di Valerio Di Cesare in carriera. Il capitano aveva annunciato l’addio al calcio già nel corso dei giorni precedenti. La novità delle ultime ore è che la decisione è stata ormai presa, come riportato da PianetaBari.



Il 41enne difensore ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo definitivamente. Nelle prossime giornate ci sarà l’annuncio ufficiale di colui che sarà l’ex leader della difesa biancorossa. A Bari, ci si aspetta che il futuro sia da dirigente, con un ruolo in società ancora da definire, seppur la sua voglia sia di avere dei compiti e delle responsabilità all’interno dell’area sportiva.