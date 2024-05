Dentro o fuori., decreterà la terza squadra retrocessa in C che andrà a unirsi ad Ascoli, Feralpisalò e Lecco. Si riparte dall'1-1 maturato all'andata allo stadio San Nicola del capoluogo pugliese, un risultato che offre agli umbri - meglio classificati in campionato rispetto ai pugliesi - la chance di salvarsi sia vincendo che pareggiando con qualsiasi risultato. Ai Galletti, invece, per garantirsi la permanenza in cadetteria, occorrerà obbligatoriamente espugnare Terni nei 90 minuti. Non sono previsti, infatti, né i tempi supplementari né i rigori.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione