Sono 33 anni che la Fiorentina non raggiunge una finale europea. Può farlo stasera, nel ritorno della semifinale di Conference League contro il Basilea. In città c'è grande attesa per- Si riparte dal 2-1 svizzero dell'andata, la squadra di Italiano dovrà ribaltare il risultato e per farlo l'allenatore viola avrà a disposizone tutta la rosa. L'unico assente sarà il secondo portiere Sirigu.: al centro della difesa tornerà Milenkovic, vicino a lui uno tra Quarta, Igor e Ranieri con il primo in pole. In mediana è sfida tra Mandragora e Castrovilli per affiancare Amrabat. Sulla trequarti spazio a Bonaventura con Barak verso la panchina, davanti intoccabile l'ex Cabral; ai suoi lati Nico Gonzalez e Ikoné., arrivato in estate dalla Roma. Spazio dal primo minuto anche per il centrocampista offensivo, classe 2003 di proprietà del Rennes che stasera sarà seguito con interesse da osservatori del Bologna e del Liverpool.: Hitz; Lang, Nuhu, Pelmard; Ndoye, Diouf, Xhaka, Burger, Calafiori; Zeqiri, Amdouni.: Vogel.: Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Nico Gonzalez; Cabral.: Italiano.