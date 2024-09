I bonus free spin per le slot sono la soluzione migliore per chi vuole giocare senza investire denaro. Non è raro che un casino offra giri gratis e ne esistono di varie tipologie: i free spin gratis di benvenuto o giornalieri, i daily spin, sono i più popolari e in questa questa guida spiegheremo cosa sono nel dettaglio, come trovarli e come ottenerli per giocare alle slot sfruttando i giri gratis. Il primo indizio è la nostra classifica con le migliori promozioni dei casino online di Settembre 2024.



Il lettore non si deve sorprendere se questa lista con i migliori casino online viene spesso aggiornata: i siti di gioco online in Italia sono molti e, pur considerando solo i brand con licenza AAMS, spesso la concorrenza garantisce al giocatore nuove offerte come i bonus free spin. Un'attenta ricerca quotidiana sulle nuove promozioni ci porta così a segnalare nuovi bonus di benvenuto per i casino, con un radar sempre acceso per i giri gratis offerti.

Analisi dei migliori bonus free spin ad Settembre 2024

➡️ Leovegas 250 free spins

10 giri gratis alla registrazione 40 giri gratis alla convalida del documento Altri 200 free spin con i primi 3 depositi

Negli ultimi giorni abbiamo portato avanti un’analisi suie per le settimane successive. Studiando e provando le varie promozioni esistenti, sia giri gratis per i nuovi giocatori sia per gli utenti già registrati abbiamo potuto selezionare i più interessanti, non solo per il numero di free spins casino ma anche in base alla fattibilità di termini e condizioni imposti. Tutto è stato messo sulla bilancia per un'. I primi 10 giri gratis da 0,10€ ciascuno sono offerti alla registrazione accedendo ae altri 40 free spins saranno disponibili sulla stessa slot alla convalida del documento. Si tratta di un Real Bonus e ilda rispettare entro 72 ore. Altri 200 giri gratis, oltre a fino a 1.500€ su quanto versato, sono disponibili sui primi tre depositi (50+75+75).Ecco dunque gli step per sbloccare gli slot free spin su Leovegas. La promo è valida anche per chi si iscrive al casino con SPID Per conoscere nel dettaglio le promozioni del noto operatore, si consiglia di leggere la nostra recensione su Leovegas

➡️ Netbet 200 free spins





I 200 free spin di Netbet casino mostrano ancora di più rispetto a Leovegas la volontà dell'operatore di mettere in vetrina i giochi disponibili. I nuovi iscritti hanno un bonus di 200€ sul primo importo versato inserendo con il codice bonus casino "CASINO1". I successivi due depositi hanno un'offerta gemella con la differenza che nel primo caso sono previsti anche 20 giri gratis al giorno per 10 giorni su 10 diverse slot NetBet. Il Fun Bonus deve essere giocato 40 volte e il massimo Real Bonus ottenibile è di 25 euro. Tra i vantaggi segnaliamo la possibilità di provare davvero tante slot con i giri gratis di Netbet: Starburst, Piggy Riches, Fruit Shop, Dynamite Riches Megaways, Gonzo's Quest, Fruit Shop Megaways, Starburst Xxxtreme, Gonzo Quest Megaways, Primate King e Twin Spin.

Per maggiori informazioni sull'offerta dell'operatore, si consiglia di visionare la nostra recensione Netbet.

➡️ Betway 50 free spins

50 Free Spin da 0,10€

Ampia scelta di slot

7 giorni per sbloccare fino a 10€ in Fun Bonus

ma basta completare la procedura per aprire il conto gioco. Si avranno così i giri gratis dal valore di 0,10€ ciascuno e il vantaggio sta nel fatto che questi possono essere spesi nella sezione casino su tutte le slot contrassegnate dall’etichetta “Free Spin”. In 7 giorni si possono ottenere 10€ in fun bonus con requisito di giocata pari a x15.Ecco dunque l’offerta Free Spin di Betway:Per conoscere maggiori dettagli sulla promo offerta dall'operatore, dai un'occhiata alla nostra recensione Betway

➡️ bet365 50 giri free spins

50 giri gratis dopo il primo deposito

30 giorni per godersi il premio sulle slot Book of Horus, Magma Rush, Reel Madness: Symbol Selector e Solar Flash

I free spin gratis di benvenuto di bet365 sono sbloccabili con una procedura diversa rispetto a quella di Leovegas. Tutto parte dal deposito iniziale che mette in palio il 100% di quanto versato fino a un massimo di 365€: per diventare il real, il fun bonus deve essere rigiocato con. Una piccola salita per che porta a un bel premio: oltre a quanto ottenuto dalla promozione si ottengono 50 giri gratis extra da accettare entro 7 giorni e da utilizzare entro 30 giorni sulle slot Book of Horus, Magma Rush, Reel Madness: Symbol Selector e Solar Flash.Per conoscere al meglio i termini e condizioni di questa e altre promozioni dell'operatore, si consiglia di leggere la nostra Recensione bet365

Confronto tra i free spin gratis con e senza deposito

Casinò Free spin su deposito Senza depositare Giornalieri Sulle nuove slot Altri bonus Voto complessivo Snai ❌ 15€ Daily Spin fino a 500€ Classifiche slot 200.000€ Snai Trivia 1.800€ di bonus ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ bet365 50 free spin ❌ ❌ ❌ Montepremi settimanale di €10.000 ⭐️⭐️⭐️⭐️ Leovegas 200 free spin 50 free spin Domenica Spin, 50 free spin ❌ Leo Fedeltà: 1.000€

Sabato Gold 30 free spin ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Fin qui ci siamo concentrati sui free spin gratis che caratterizzano le offerte di benvenuto, ma c’è altro. Anche gli utenti già registrati possono trovare promozioni, che, come accade con i bonus scommesse, principalmente tendono a. Tuttavia i giocatori occasionali non sono penalizzati: esistono offerte per determinati giorni della settimana, a volte anche della durata di qualche giorno, oppure i Daily Spin che garantiscono un premio per il semplice fatto che l’utente ha fatto il suo accesso quotidiano al sito. Ecco qualche esempio dei brand più importanti.

Guida ai bonus free spin per i nuovi giocatori

Quanto scritto finora dà la possibilità ai giocatori più o meno esperti di accedere alle promozioni free spin più convenienti del momento, ma per dare un’idea ben precisa su queste particolari offerte dedicheremo i prossimi paragrafi alla spiegazione di cosa sono i giri gratis al casino, le varie tipologie e strategie per utilizzarli e forniremo qualche esempio per capire quanto si può effettivamente ottenere dai free spin., e con risultati soddisfacenti, ma è ovvio che tentando la fortuna esclusivamente con i giri gratis sulle slot e senza investire un minino è complicato ottenere bottini importanti.

Come scegliere un casino con free spin gratis

Numero e valore free spin

Requisiti di puntata

Massimo bonus convertibile

Slot disponibili

? I numeri rubano subito l’occhio ma potrebbero tradire chi non fa un’analisi più approfondita.Ad esempio. Al contrario Betway, Bet365 e Netbet danno molte più opzioni di slot che contribuiscono alla conversione e si fanno preferire se l’intenzione è quella di conoscere nuovi giochi.. Nel presentare leabbiamo segnalato ovviamente la validità del bonus, che può essere speso anche entro 30 giorni come nel caso di Bet365, ma che potrebbe essere anche di poche ore e mettere il giocatore in difficoltà. Da non sottovalutare inoltre che solitamente c’è un tetto massimo del bonus che può essere sbloccato (10€ nel caso di Betway) e per esperienza possiamo dire che a meno di free spin casino particolarmente fortunati non si va oltre una certa cifra. Sono decisivi in tal senso i requisiti di mercato che possono variare da x1 a x40, quindi mediamente più bassi rispetto a quelli richiesti per i bonus casino Ecco dunque

Come individuare le slot machine con free spin

Slot RTP Volatilità Rulli Book of Ra Deluxe (Novomatic) 92,13% Media 6 Gonzo’s Quest (NetEnt) 96% Alta 5 Starburst (NetEnt) 96,1% Bassa 5 Release the Bison (Pragmatic) 96,54% Alta 5 Sweet Bonanza 1000 (Pragmatic) 96,53% Alta 6

Oltre ai free spin che possono essere spesi attraverso un bonus, molte slot di ultima generazione possono avere i giri gratis nella propria meccanica di gioco. Esistono tanti modi per sbloccare quelli che in gergo vengono chiamati i, ma nella maggior parte dei casi collezionando scatter sui rulli non si vince subito denaro ma una serie di free spin, fino a 10. Tra titoli che sono diventati estremamente popolari grazie a questa caratteristica non possiamo non citare, veri cult nel mondo dei casino grazie alla funzione giri gratis che di fatto rappresenta il momento più frizzante della partita sia dal punto di vista del divertimento sia per le potenziali vincite. Tra le slot ancora più recenti segnaliamoche danno anche la possibilità di comprare i free spin attivando subito il game bonus senza attendere gli scatter: a fronte di un investimento (opzione buy bonus) si salta la parte meno divertente del gioco e spesso questa azione migliora l’RTP.

Valuta anche i free spin giornalieri

Abbiamo accennato ai daily free spin, categoria che però merita un approfondimento. Si tratta di giri gratis per le slot - ma a volte anche per la roulette o per gli altri giochi - che gli utenti già registrati possono attivare una volta al giorno quando accedono al casino online preferito. Facciamo qualche esempio per capire quante opzioni hanno i giocatori nel mercato dei casinò lagali. Il Daily Spin di Snai, anche conosciuto come "Gettone omaggio" regala un sorriso in cambio della semplice costanza e permette di ottenere un premio che varia da 0,50 e 500€. In molti casi il Daily spin è legato ad una Ruota della Fortuna che può essere attivata una volta al giorno. Con quella di Admiralbet si hanno in palio premi per vari giochi, ma anche free spins per le slot Book of Ra Deluxe e Charming Witches. La Ruota dei Bonus di Lottomatica arriva un bottino massimo di 1000€ e probabilmente è la più generosa, ma bisogna fermare il gioco sul più importante tra i 12 spicchi. Leovegas si conferma uno dei casinò più attivi quando si parla di free spin gratis, visto che praticamente ogni giorno è possibile ottenere giri gratuiti (la domenica fino a 50), anche se solitamente lega questa promozione ad un deposito.

Conclusioni sui free spin gratis

Siamo giunti alla conclusione di questa guida sui bonus free spin e dovrebbe essere ormai chiaro per il giocatore che le possibilità sono tante. C’è un vantaggio immediato, come del resto c’è da aspettarsi con quasi tutti i Welcome Bonus, ma spesso i giri gratis sono una coccola offerta anche per gli utenti già registrati. Anche in questo caso c’è da fare un po’ di selezione, valutare termini e condizioni e partire dall’idea che essendo gratis i bonus ottenuti difficilmente raggiungono importi notevoli. Le condizioni più interessanti le abbiamo trovate in Leovegas, che secondo la nostra esperienza vanta il miglior Bonus free spin gratis di Settembre 2024: non può passare in secondo piano il fatto che si tratta di un Real Bonus e che il requisito di puntata è quindi di 1X.

Pro e Contro dei free spin nei casino online

PRO

Attraverso i Free Spin si può provare un nuovo gioco o un nuovo casino senza investire.

I giri gratis sono offerti sia ai nuovi giocatori sia agli utenti già registrati.

Soddisfare i requisiti di puntata dei bonus free spins è di solito più semplice rispetto a quando si prova questa operazione con altri tipi di bonus.

I Free Spin sono spesso legati a slot precise, che evidentemente vale la pena provare.

Attraverso i giri gratis si può arrotondare per eccesso la promozione legata al primo deposito.

CONTRO

Nella maggior parte dei casi è bene non aspettarsi grandi somme dai bonus free spin e spesso le vincite sono accreditate tramite bonus. Ciò vuol dire che non sono subito prelevabili

Solitamente i giri gratis sono disponibili su un numero limitato di slot.

Domande Frequenti sui casinò free spin

Come funzionano i Free Spin?

I free spin sono promozioni particolari: il casino concede di fatto al giocatore la possibilità di tentare la fortuna attraverso qualche giro gratis alle slot o ad altri giochi. Le eventuali vincite possono essere accreditate sotto forma di bonus casinò: le promo free spins più interessanti sono spesso legate alla registrazione o al primo versamento.

Come ottenere spin gratis nei casino?

Uno tra i metodi più comuni per ottenere free spin gratis è l’iscrizione ad un casino, quando questo concede i giri gratis nel welcome bonus. Tuttavia molti brand offrono anche free spin quotidiani e non solo per gli utenti vip, in caso di accesso al sito o di un nuovo deposito.

Posso comprare Free Spin per giocare alle slot?

Sì. Ad esempio le slot che hanno la funzione buy bonus nella meccanica del gioco danno la possibilità al giocatore di effettuare una puntata iniziale più alta per ottenere in cambio una serie di giri gratis oltre a condizioni e moltiplicatori molto vantaggiosi.