App Scommesse: il nostro riscontro sulle migliori nel 2024

App scommesse Sisal: miglior applicazione per navigabilità ed eventi in live streaming

PRO SISAL APP CONTRO "Smart Search”

“Quote on demand”

MyBets Quote Maggiorate meno competitive RECENSIONE SISAL

La qualità di un bookmaker dipende anche dall’app scommesse, strumento ormai fondamentale per gli appassionati di betting tanto quanto il palinsesto, il bonus e le quote. Per questo motivo in questo articolo presenteremo ledopo aver testato sia i brand storici del gioco italiano che le ultime novità. Il nostro riscontro sulle app sport dedicate alle scommesse terrà conto di tutti i fattori che possono rendere più piacevole il gioco da smartphone, sottolineando per i vari brand punti di forza ed eventuale mancanze.Chi cerca letroverà in questa pagina un’ottima guida. Il nostro consiglio però è di non basarsi sulla semplice lista delle nostre top 10 app scommesse 2024, ma di approfondire la lettura e confrontare le caratteristiche. Better scommesse app così come Sisal scommesse app ad esempio sono entrambe presenti nella nostra classifica, ma come mostreremo hanno alcune particolarità che possono portare a preferire la prima o la seconda. Tutte le app per scommesse presentate hanno però un fattore in comune: così come consigliamo solo siti scommesse AAMS allo stesso modo per il gioco da smartphone invitiamo a prendere in considerazione solo gli operatori legali.Tra le tante applicazioni testate l’, è stata quella che ci ha garantito la migliore affidabilità per la visione degli eventi in live streaming e non solo per il calcio, ma anche per il tennis e per gli altri sport. Visto il nome, ci aspettiamo che venga arricchita la sezione quote maggiorate, ma per il resto Sisal è sul podio delle migliori app scommesse 2024. Senza dimenticare il bonus di benvenuto complessivo da 5.800€, l’App Sisal scommesse spicca rispetto ai competitor come Snai e William Hill mobile per alcune

Inoltre, tra le novità più apprezzate dell'App Sisal Mobile vi è la funzione “Picture in Picture” con cui è possibile seguire la diretta streaming degli eventi mentre si continua la navigazione nell’app.

App scommesse Snai: miglior applicazione calcio luglio 2024

Altissima qualità per Snai app scommesse sportive online. L'operatore offre tante app dedicate per i vari giochi, come per il casino e per il poker, ma l'app per le scommesse che comprende sport, ippica e virtual riassume tutte le caratteristiche che possono interessare ad un appassionato di betting: sicurezza, velocità, compatibilità con tutti i sistemi operativi (l'abbiamo testata con iOS e Android), dirette streaming e ottime performance per il gioco dal vivo. L'App Snai scommesse dà il meglio in particolare quando si vuole seguire l'evento in streaming e consultare contemporaneamente le quote live.

PRO SNAI APP CONTRO Facilità gestione scommesse Live

Cashout e streaming

Alto massimale bonus benvenuto Alcuni competitor hanno più sport sui quali scommettere RECENSIONE SNAI

App scommesse Better: miglior palinsesto scommesse live

Anche Lottomatica, proprio come Sisal e Snai, offre varie applicazione in base al gioco preferito e Better scommesse app è una tra le migliori per il betting. Se le recensioni sono ottime per le dirette streaming a nostro avviso Better Mobilie emerge come app per le scommesse live e per il palinsesto, praticamente gemello rispetto a quello del sito. I vari campionati sono ordinati riprendendo lo stile del sito web e se è vero che il layout potrebbe essere migliorato, l'applicazione sport Lottomatica è molto performante grazie alle notifiche e alla facilità nella gestione del conto gioco. Fanno la differenza anche i costanti aggiornamenti, il bonus senza deposito da 1000€ e le tante promo settimanali.

PRO BETTER APP CONTRO Frequenza aggiornamenti

Ampio palinsesto scommesse live da mobile

Visibilità Promozioni Layout poco accattivante RECENSIONE BETTER

App scommesse Bet365: grande offerta di quote maggiorate

L'App scommesse Bet365 conferma su mobile le qualità che hanno reso popolare il bookmaker sul web. Secondo le recensioni Bet365, le quote maggiorate, il palinsesto infinito e le numerose dirette streaming sono i punti di forza dell'operatore. La grafica punta più sulla praticità che alla bellezza, con una barra orizzontale che rimanda ai vari sport e subito dopo ai vari eventi. Tutto però funziona con grande semplicità e anche effettuare il cash out è stato un procedimento rapido come accade su Betfair App. Gli aggiornamenti sono costanti, e l'unico neo sta nel fatto che l'ampia offerta si paga con una scarsa compatibilità con dispositivi meno recenti. Il bonus per chi si iscrive al'App scommesse Bet365 è lo stesso del sito: fino a 100 euro di bonus scommesse sul primo deposito.

PRO BET365 APP CONTRO Quote maggiorate ogni giorno

Palinsesto molto ricco

Tanti eventi in streaming Massimale bonus benvenuto non elevato RECENSIONE BET365

App scommesse Goldbet: funzioni extra e semplicità nella gestione delle schedine

L'app per scommesse di Goldbet è tra quelle aggiornate con più costanza, con un lavoro meticoloso su eventuali bug. L'ampio slider che mostra le promozioni del momento non rende meno gradevole la navigabilità e l'accesso ai tanti eventi sportivi su cui giocare e si arriva a 2.000 eventi live nei weekend più ricchi. Al pari dell'app scommesse di Better alcune funzioni con i filtri (anche per quota) e la facilità nella gestione delle schedine, che con un semplice swipe da destra a sinistra si può personalizzare, danno subito l'impressione di come sia immediata la gestione dell'app Goldbet scommesse: ecco dunque i vantaggi e gli svantaggi per questa applicazione, che offre 2.024 euro di welcome bonus per i nuovi iscritti.

PRO GOLDBET APP CONTRO Frequenza aggiornamento

Ampio palinsesto marcatori

Facilità accesso promo della settimana Assenza welcome bonus mobile RECENSIONE GOLDBET

App Betsson scommesse: statistiche e funzioni extra sempre aggiornate

Betsson scommesse è la grande novità del betting mobile e online in Italia. Abbiamo osservato con grande attenzione il brand valutandone gli upgrade dopo il lancio a marzo 2024 e l'assenza iniziale di un'app nativa per le scommesse è stata sostituita da un servizio per gioco da mobile molto divertente anche per le funzioni extra. Spiccano nella grafica le Random Bet - le schedine già pronte - e il BetMarket, con la possibilità di copiare le schedine dei migliori giocatori. Facendo un confronto con altre app scommesse Betsson ha una sezione statistiche del livello di grandi brand: Better e Stanleybet scommesse app per fare qualche esempio e dare l'idea. L’offerta dell'operatore migliora settimana dopo settimana e si consiglia di visionare le recensioni Betsson per scoprire le ultime novità dell'emergente bookmaker.

PRO BETSSON APP CONTRO Nuove funzioni extra

Upgrade costanti Assenza servizio streaming RECENSIONE BETSSON

App Leovegas scommesse: bonus dedicati agli utenti mobile

L'App Leovegas scommesse è la versione mobile di un operatore che si è presentato ai giocatori italiani proponendo soprattutto casino, ma che è ormai è altamente competitivo anche come bookmaker. In questa evoluzione Leovegas non hai mai perso una mobile first mentality, come è palese anche dalle promozioni ricorrenti e sempre diverse dedicate agli utenti mobile , che si vanno ad aggiungere al bonus di benvenuto con 2 vincite potenziate del 100% fino a 500€. Il layout potrebbe sembrare poco "accattivante" ma è tra più ordinati che si possano trovare e in base alla nostra esperienza rende il massimo con le scommesse live. Il palinsesto live non è a livello di Bet365 ma è comunque tra i più ricchi.

PRO LEOVEGAS APP CONTRO Bonus dedicati agli utenti mobile

Tra i migliori palinsesti live Statistiche non al passo degli altri competitors RECENSIONE LEOVEGAS

App Betway scommesse: quote alte anche da mobile

Seppure con qualche limite nella velocità e nella profondità del palinsesto rispetto alla qualità proposta dalle applicazioni di bookmaker come Sisal e Snai, l'app Betway scommesse mette il giocatore nelle condizioni di sfruttare tutte le potenzialità del mobile. I punti di forza sono il valore delle quote con un payout generoso, la presenza di quote maggiorate e l'ottima accessibilità anche tramite “Face ID” o “impronta digitale”, la grafica ricorda molto quella del sito. Così come ribadito nella recensione Betway, le quote offerte dall'operatore sulla Serie A sono molto competitive. Lo streaming non è disponibile ma accanto alla sezione live è presente un riquadro con le statistiche e le azioni salienti della partita che si vuole seguire. Il bonus è lo stesso del sito ovvero fino a 100 euro sul primo deposito.

PRO BETWAY APP CONTRO Payout alto

Quote maggiorate

Ottima accessibilità Assenza del live streaming RECENSIONE BETWAY

App scommesse NetBet: straordinaria facilità di navigazione

L'app scommesse NetBet ha superato le aspettative. La velocità e la facilità di navigazione le garantiscono con merito un posto nella top 10 delle migliori app scommesse 2024. L'interfaccia prevede quattro sezioni principali, con le prime due che permettono di accedere alle scommesse live e alle scommesse pre match, e come ad altre app sport come quella william hill mobile c'è una grande cura nella gestione delle giocate effettuate e del carrello con le scommesse effettuate con due sezioni specifiche. L'impressione è che l'app NetBet scommesse - con i loghi degli sport ben visibili in alto - sia stata studiata per essere utilizzata senza problemi anche dagli utenti meno pratici con il mobile. Il bonus sulla prima ricarica è di 50 euro e l’applicazione non permette di vedere eventi sportivi in streaming.

PRO NETBET APP CONTRO Utilizzo dell'app molto semplice

Funzioni cash out e le puntate live Massimale bonus benvenuto non elevato RECENSIONE NETBET

App scommesse Netwin: giocata piazzata in 5 click

Con l'App scommesse Netwin abbiamo notato una grande semplicità nella navigazione come accaduto con Netbet scommesse, intuendo la strategia di strizzare l'occhio anche ai giocatori dotati di meno skill con il mobile. Una sola applicazione concentra tutti i giochi (casino e slot compresi) e il palinsesto è generoso. Per quanto riguarda il betting l'app Netwin consente di chiudere la giocata in 5 click, anche grazie alla barra in alto che permette di scorrere tra gli eventi principali, aggiornati costantemente. Il bookmaker non permette di vedere eventi sportivi in streaming e il welcome bonus sport consiste in 100€ gratis + fino a 100€ sul primo deposito.

PRO NETWIN APP CONTRO Rapidità piazzamento scommesse

Layout accattivante Assenza streaming

Come scaricare un’app scommesse online

Passeremo ora alla parte più tecnica, con una rapida ma completa guida su come scaricare un’app scommesse sul proprio device specificando le differenze tra sistema operativo iOS e Android.

Download per utenti iOS

Servono pochi passaggi per effettuare il download di un’app scommesse per utenti iOS, partendo dal sito del bookmaker preferito - accedendo anche dai link presenti in questa pagina - o dall'Apple Store. Nel primo caso solitamente la sezione app è ben visibile nei banner principali e prima di scaricare l'app per le scommesse, inquadrando il QR Code o cliccando sul pulsante download, è consigliabile verificare che il sistema operativo del il device sia aggiornato e compatibile, ma i requisiti minimi delle applicazioni per il betting non sono mai troppo onerosi e raramente si va oltre iOS 10.0, con Sisal che arriva a 14.0. Dopo aver lanciato l’app come ultimo step è necessario effettuare il login all'area riservata o completare la registrazione scegliendo il bonus.

Ecco dunque tutti gli step per download di un’app scommesse per utenti iOS:

Accedere all'area download da sito o Apple Store Verificare requisiti di sistema Scaricare l’app Accedere o Registrarsi

Download per utenti Android

Il Download di qualsiasi App scommesse per utenti Android richiede uno step in più rispetto a chi utilizza un dispositivo iOS. Per una semplice questione di policy di Google Play Store su prodotti di casino e betting è necessario sbloccare sul proprio device il download di applicazioni da fonti sconosciute: è un'operazione rapida da eseguire solo una volta andando su "Impostazioni", "Sicurezza" e "Consenti l'installazione di applicazioni da fonti sconosciute". Si parte quindi dal sito web per scaricare il file APK sul dispositivo. Lanciata l’applicazione, lasciamo al giocatore la scelta di registrarsi tramite pc o smartphone, considerando che potrebbe essere richiesto di accedere alla mail oltre all’inserimento della copia del documento. Nei siti scommesse SPID il problema non si pone non essendo necessario il documento.

Ecco dunque tutti gli step per download di un’app scommesse per utenti Android:

Sbloccare sul proprio device il download delle applicazioni da fonti sconosciute Accedere all'area download da sito Verificare requisiti di sistema Scaricare l’app Accedere o Registrarsi

Come scegliere le app scommesse seguendo criteri di selezione importanti

Navigabilità e semplicità

Nei prossimi paragrafi daremo consigli più specifici ai giocatori su come scegliere le app scommesse in base alle priorità personali, consiglieremo alcuni brand per ogni categoria.

Alcuni operatori mettono a disposizione degli utenti più di un’applicazione per il gioco mobile, dando la possibilità di avere un’app in esclusiva per le scommesse. Può essere un bel vantaggio come lo è poter disporre di un layout che assecondi la necessità di passare rapidamente da scommesse live a quelle prematch o alle funzioni extra, come il cash out, che richiede tempi rapidi.



Ecco quali sono le migliori app scommesse 2024 per navigabilità e semplicità:

Sisal - App in esclusiva per il betting e funzioni in esclusiva come la Smart Search per la navigazione nell’app

- App in esclusiva per il betting e funzioni in esclusiva come la Smart Search per la navigazione nell’app Betsson - Facile accesso alle funzioni extra come le Random Bet e il Bet market

- Facile accesso alle funzioni extra come le Random Bet e il Bet market Goldbet - Area conto gioco personale molto curata e gestione delle schedine facilitata

Sicurezza e velocità

Tutti i brand che operano attraverso la licenza dei Monopoli di Stato per il gioco a distanza vengono sottoposti a rigidi controlli e devono rispettare le normative per la tutela del giocatore, dei dati e delle informazioni sensibili. In tal senso brand storici del gioco italiano sono da sempre in prima linea offrendo app scommesse che spiccano per sicurezza, e per le performance tecniche delle stesse. Ecco dunque le migliori app scommesse 2024 per sicurezza e velocità

Snai - Quote sempre aggiornate anche negli eventi live

- Quote sempre aggiornate anche negli eventi live Sisal - Dirette streaming sempre affidabili e grazie anche alla funzione Picture in Picture

- Dirette streaming sempre affidabili e grazie anche alla funzione Picture in Picture Better - Brand di riferimento per il gioco legale, il servizio ai clienti per l’app è altamente performante

Palinsesti sportivi disponibili

Tutto lo sport a portata di mano: non è solo uno spot, ma una vera realtà nel caso di alcune app per scommesse. Di seguito abbiamo elencato le applicazioni che hanno il palinsesto più profondo per numero di discipline, per i campionati di calcio sui quali scommettere e per le tipologie di scommesse consentite.

Bet365 - App scommesse con il maggior numero di discipline sportive in palinsesto

- App scommesse con il maggior numero di discipline sportive in palinsesto Better - Miglior palinsesto scommesse live

- Miglior palinsesto scommesse live Sisal - Ampia scelta nella tipologie delle scommesse, anche grazie alla funzione “Quote on demand”.

Cash Out e altre funzioni speciali

Non tutti i bookmaker hanno la capacità di aggiornarsi ed inserire nelle app scommesse le funzioni speciali che un po’ alla volta migliorano l’esperienza del giocatore, soprattutto per quanto riguarda le puntate live, dove del resto si sta dirigendo il mercato del betting. Ecco i brand che secondo noi hanno lavorato meglio in tal senso.

NetBet - Il cash out è un servizio offerto da molti operatori, una delle migliori app scommesse è stata quella di NetBet.

- Il cash out è un servizio offerto da molti operatori, una delle migliori app scommesse è stata quella di NetBet. Sisal - Apriamo una piccola parentesi premiando la migliore app per le scommesse ippiche, con Sisal che conferma una qualità molto alta.

- Apriamo una piccola parentesi premiando la migliore app per le scommesse ippiche, con Sisal che conferma una qualità molto alta. Bettson - Qualche bug ancora da migliorare per l’app scommesse appena lanciata, che spicca però per alcune chicche come le Fast Bet da mobile

Eventi in live streaming

Il live streaming è un servizio fondamentale per le scommesse live e in generale per seguire le proprie giocate e alcune app per scommesse spiccano rispetto alle altre per la qualità della navigazione e la quantità di eventi disponibili.

Sisal - Valida alternative alla tv a pagamento, specie per gli amanti del tennis e del calcio estero.

- Valida alternative alla tv a pagamento, specie per gli amanti del tennis e del calcio estero. Bet365 - Palinsesto molto ricco e quando non è disponibile la diretta streaming la sezione highlights è la più curata

- Palinsesto molto ricco e quando non è disponibile la diretta streaming la sezione highlights è la più curata Better - La sezione statistiche affianca alla perfezione il servizio del live streaming. Nei nostri pronostici euro 2024 le stats sono state molto utili

Bonus e promozioni

Non deve essere solo il welcome bonus a convincere un giocatore a scaricare e iscriversi ad un app scommesse. Ad esempio abbiamo testato alcuni bookmaker sul lungo periodo, appuntando quali brand hanno lanciato promozioni ricorrenti o legati ad eventi sportivi particolari.

Leovegas - Se la promo di benvenuto è generosa ma non la più alta del mercato, l’operatore propone anche per il mobile numerose offerte spot molto vantaggiose.

- Se la promo di benvenuto è generosa ma non la più alta del mercato, l’operatore propone anche per il mobile numerose offerte spot molto vantaggiose. Sisal - Bonus benvenuto di primo livello grazie alla promo “Salva il bottino” da 20.000 euro, valida per tutti i giochi

- Bonus benvenuto di primo livello grazie alla promo “Salva il bottino” da 20.000 euro, valida per tutti i giochi Betway - Ottima offerta di quote maggiorate quotidiane, tre le migliori insieme a quelle di Bet365.

Confronto tra app scommesse e web app

C’è un ultimo aspetto che i giocatori devono conoscere prima di decidere quali sono le migliori app scommesse per il calcio. Non tutti gli operatori mettono a disposizione un’app per le scommesse e magari ne hanno una solo per il casino. L’alternativa è la web app che funziona direttamente da browser senza la necessità di scaricare nulla e in molti casi garantisce è un’esperienza molto simile all’app classica

Vantaggi app scommesse

Maggiore velocità, specie per lo streaming

Navigazione intuitiva

Memorizzazione dei dati

Notifiche su bonus e andamento giocate

Vantaggi Web App

Nessun download richiesto

Layout molto simile all’app scommesse

Il nostro parere sulle app per scommesse

Giunto al termine di questa guida il lettore dovrebbe essere in grado di scegliere la migliore app scommesse 2024, anche in base al gusto personale. Le applicazioni proposte dai bookmaker sono tante, diverse tra loro e competitive a livello di intrattenimento anche con le app per il calcio e app sport in generale per i servizi che offrono. Abbiamo raccontato la nostra top 10 delle app per scommettere, ma come è evidente se è vero che possono essere molto diverse, in comune hanno la capacità di rendere molto più divertente e professionale il mondo del betting.

Domande frequenti sulle app scommesse

Quali sono le migliori app scommesse?

Le app scommesse sono molto diverse tra loro per le caratteristiche, ma Sisal, Snai e Better hanno le più performanti.

Su quali sistemi operativi è più facile usare le app scommesse?

Le app scommesse sono adatte sia per iOS sia per Android, ma nel primo caso il dowload è di poco più rapido

Devo scaricare per forza l’app scommesse per giocare da mobile?

No. L'alternativa è la web app che permette di accedere al sito da mobile.

Esistono bonus per le app scommesse?

I bonus per le app scommesse nella maggior parte di casi sono gli stessi proposti per chi si registra o deposita da sito.