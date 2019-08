Peter Bosz, allenatore del Bayer Leverkusen, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta per 3-2 contro il Paderborn: "La mia esperienza mi dice che puoi giocare davvero male tre o quattro volte a stagione e oggi non è andata bene. Ma se vinci comunque, devi essere soddisfatto, e lo siamo anche noi".