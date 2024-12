Bayer Leverkusen-Inter: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Riparte il cammino europeo dell'che sfida ilcon un obiettivo preciso: qualificarsi direttamente agli ottavi di finale diDopo la vittoria casalinga contro il Lipsia, nella sesta giornata della fase campionato i nerazzurri di Simone Inzaghi fanno visita alle Aspirine. Finora l'Inter è stata praticamente perfetta: 13 punti frutto di quattro vittorie e un pareggio (contro il Manchester City), meglio ha fatto solo il Liverpol a punteggio pieno.Il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso invece è a quota 10 punti e arriva nel turno precedente ha battuto nettamente il Salisburgo (5-0).

Tutte le informazioni su Bayer Leverkusen-Inter:: Bayer Leverkusen-Inter: martedì 10 dicembre 2024: 21.00: Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252): Sky Go, NOW: Hradecky; Mukiele, Tah, Tapsoba, Hincapiè; Frimpong, Xhaka, Andrich, Palacios, Grimaldo; Wirtz.. Xabi Alonso.

: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.. Inzaghi.- Problemi in attacco per il Leverkusen, senza Boniface può fungere Wirtz da terminale offensivo. Nell'Inter ancora fuori Pavard e a forte rischio Acerbi, Bisseck titolare e a destra ballottaggio Dumfries-Darmian, favorito l'olandese.- La sfida tra Bayer Leverkusen e Inter sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Sky: i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252).

- Bayer Leverkusen-Inter sarà disponibile anche in diretta streaming: per gli abbonati Sky c'è il servizio Sky Go a loro riservato e fruibile su dispositivi portatili come tablet e smartphone. L'altra opzione è offerta da NOW: basterà acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione della partita.