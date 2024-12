Youth League, Bayer Leverkusen-Inter: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Non c'è solo la Champions League, mamanda in scena la sua sesta giornata.con calcio d'inizio alle ore 14 all'Ulrich-Haberland-Stadion di Leverkusen è partita importantissima per entrambe le squadre con i nerazzurrini di Zanchetta, unica squadra prima a punteggio pieno alla vigilia, che con una vittoria chiuderebbero il discorso qualificazione ai playoff. I tedeschi, invece, hanno la necessità di trovare un successo per aumentare il gap per la qualificazione ai play-off.

• Partita: Leverkusen Under 19 - Inter Primavera• Data: martedì 10 dicembre 2024• Orario: 14.00• Canale TV: Dazn (InterTv)• Streaming: Uefa Tv, DaznBAYER LEVERKUSEN UNDER 19 (3-4-2-1): Schlich; Raterink, Ndi, Natali; Owen, Pohl, Buono, Kister; Mensah, Alajbegovic; Szep..: Zamarian, Della Mora, Re Ceccone, Alexiou, Cocchi; Venturini, Zanchetta, Topalovic; Romano, Lavelli, De Pieri.Al momento in Italia la trasmissione in diretta televisiva del match di Youth League Bayer Leverkusen-Inter è affidata al canale InterTv che è disponibile nel bouquet Dazn.

La gara di Youth League fra Bayer Leverkusen e Inter sarà visibile in diretta streaming su pc, laptop e smartphone attraverso UEFA.tv, il sito web di Inter.it e ovviamente Dazn con InterTv che fa parte del bouquet di canali disponibili.