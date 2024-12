Bayer Leverkusen-Inter in esclusiva streaming su NOW: come vederla e come abbonarsi, prezzi e pacchetti

AFP via Getty Images

Nella rinnovata veste del torneo continentale per club più importante, i campioni die quelli d’si sfidano per un posto al soleLe prime otto classificate della graduatoria generale infatti saranno promosse direttamente agli, saltando l’ostico turno deiI nerazzurri sonograzie alle quattro vittorie e al pareggio ottenuti nelle cinque gare giocate finora. La squadra dinon ha ancora subito una rete ed è all'inseguimento delcapolista. Buona la campagna europea anche delche è. La squadra diè un po' attardata in Bundesliga, al terzo posto, ha passato di recente il turno in Coppa di Germania, eliminando i rivali del Bayern Monaco, e in Champions League ha portato a casa tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle cinque gare disputate.Il Bayer sta sopperendo all’assenza dicon un ritrovato. L’ex Roma è in un gran momento di forma ed è il pericolo numero uno, insieme a, per la porta di Sommer. Nell’Inter, reduce dalla gara con il Parma, fiducia alla coppia Lautaro Martinez-Thuram per agguantare la qualificazione diretta agli ottavi.

