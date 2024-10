Bayer Leverkusen-Milan, le pagelle di CM: Fofana il migliore, male Emerson Royal. Loftus-Cheek è un fantasma

AFP via Getty Images

Bayer Leverkusen-Milan 1-0



MILAN



Maignan 6,5: almeno 4/5 interventi degni di nota. Il portiere francese sta tornando su livelli alti di rendimento.



Emerson Royal 5: non segue il movimento Boniface in occasione del gol. Pasticcia tanto con il pallone tra i piedi e non sembra irreprensibile in fase difensiva. Rimandato.



Gabbia 6: partita di grande sofferenza perché gli attaccanti del Bayer non danno mai punti di riferimento. Tiene botta fino alla fine.



Tomori 5,5: a volte si fa trovare fuori posizione. Nel complesso perde tanti duelli con Boniface.



Theo Hernandez 6,5: ottima prestazione del capitano rossonero. Sfortunato nella ripresa con la traversa che gli nega la gioia del gol, controlla bene Frimpong.

tatticamente perfetto. Recupera tanti palloni, dà intensità alla manovra e ci prova anche fa fuori. Continuo.al piccolo trotto, non entra mai in partita. Ha sulla coscienza una grande palla gol sprecata nei minuti finali. Fantasma.un solo lampo sul finire del primo tempo. Finisce presto la benzina (dal 34’st: le migliori azioni offensive rossonere passano sempre dai suoi piedi.: si sdoppia nelle due fasi, crea spesso la superiorità numerica ma manca del graffio decisivo. A metà.

: nel primo tempo avrebbe un paio di situazioni interessanti ma manda del killer istinct. (dal 17’ st5,5: quel pallone messo fuori di testa con lo specchio della porta abbastanza libero grida vendetta. Con il suo ingresso però è tutto un altro Milan).il suo Milan è una squadra in crescita, al di là del risultato negativo.



BAYER LEVERKUSEN



Hradecky 6: stilisticamente non è il massimo ma risulta comunque efficace.





Tapsoba 6,5: un osso duro in marcatura, limita Leão.



Tah 6,5: leader difensivo, guida perfettamente il reparto.

: a volte usa anche le cattive ma è quasi insuperabile.si accende a sprazzi ma quando lo fa sono dolori per il Milan.lavora tanto anche se non è nella sua migliore serata.qualità spagnola nel palleggi. (dal 30’ st Andrich s.v)7: la giocata sul gol è da campione assoluto qual è: colpo di tacco straordinario a liberare il compagno. Un martello sulla sua corsia di competenza. (dal 42’ st Belocian): allarga bene le maglie della difesa rossonera. (dal 36’ st Palacios),

ha una qualità tale che sembra fare un altro sport rispetto ai protagonisti della partita. Delizioso (dal 42’ st Tella),il gol premia una prestazione totale del forte attaccante nigeriano. (dal 30’ st Terrier).la sua squadra viaggia con il pilota automatico, tutti sanno cosa fare.