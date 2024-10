Getty Images

Secondo impegno europeo per ile arriva un'altra sfida di lusso nella fase campionato della: i rossoneri di Paulo Fonseca volano in Germania per sfidare il, vincitore dell'ultima Bundesliga.Il Milan arriva alla sfida con il Leverkusen dopo le due vittorie consecutive in campionato contro l'Inter nel derby e contro il Lecce, ora va a caccia dei primi punti in Europa. All'esordio in Champions infatti è arrivata la sconfitta interna contro il Liverpool.I tedeschi di Xabi Alonso, reduci dal pareggio in casa del Bayern Monaco, hanno invece già tre punti in Champions grazie al largo successo sul campo del Feyenoord.

: Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Xhaka, Garcia, Grimaldo; Adli, Wirtz; Boniface. All. Xabi Alonso.: Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Abraham. All. Fonseca.