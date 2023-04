La leggenda ed ex presidente del Bayern Monaco, Uli Hoeness, ha attaccato senza mezze misure l'ex allenatore Nagelsmann: "Julian non avrebbe dovuto andare in vacanza sulla neve a sciare dopo la sconfitta con il Bayer Leverkusen. Fosse rimasto in Baviera, la dirigenza l'avrebbe convocato lunedì o martedì, avrebbero parlato e chissà cosa sarebbe potuto succedere. Sarebbe anche potuto rimanere", queste le sue parole a Kicker.