Milan, ecco quando arriva Modric: la decisione sul Mondiale per club

Il Milan sta preparando tutta la macchina burocratica che porterà alla firma di Modric. La conferma è arrivata nel pomeriggio con il summit a Casa Milan, documentato da Milannews.it, dell'entourage del croato per definire anche gli ultimi dettagli.- Modric riparte dall'Italia e da quel Milan tanto bramato in passato. Il capitano della Nazionale croatol' metterà il proprio autografo sul contratto che lo legherà al DiavoloIl Milan lo vorrebbe subito a disposizione programare la prossima stagione ma dovrà aspettare le tempistiche del giocatore. Modrid è in parola con il Real Madrid per giocare il mondiale per club che terminerà il 13 luglio. Tare ha troppo rispetto per l'uomo e il campione e non si opporrà a questa decisione. Luka apre il dibattito perchè è in aumento il partito che teme in vista della partecipazione al neonato torneo. Da un lato ci sono le esigenze del Milan dall'altro l'affetto del ragazzo per un club che è stata gli dato tanto, tutto, in questi ultimi anni.

Chiaramente il club e i propri tifosi sono in attesa di una news: Modric giocherà ancora a lungo e vuole regalarsi una chance importante in un club che gli ha dato tanto, se non tutto in carriera. E il Milan intende rispettare le tempistiche del fuoriclasse croato. Se tutto va secondo programma Modric firmerà tra martedì e mercoledì il contratto annuale con il Milan per poi partire per il Mondiale per club.