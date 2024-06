Getty Images

Bayern, Eberl: "Mbappé al Real? Gli avidi saranno il chiodo della bara del calcio"

44 minuti fa



Il trasferimento dell'attaccante francese Kylian Mbappé dal PSG al Real Madrid ha creato grande scalpore nel mondo del calcio per le cifre da capogiro. Tra i tanti commenti negativi, è arrivato anche quello del direttore sportivo del Bayern Monaco, Max Eberl. Di seguito le dichiarazioni:



SU MBAPPE' - "Si può sempre diventare più avidi di denaro, ma tutti coloro che sono avidi di denaro diventano gradualmente il chiodo nella bara del calcio".



IL MERCATO OGGI - "Il mercato? Se a un certo punto il denaro lascia, non ci sarà più nulla con cui fare affari. Stiamo parlando di centinaia di milioni. È troppo e a un certo punto si ha la sensazione che stia per esplodere. Arriverà al punto in cui sarà saturo e arriverà l'Arabia Saudita. Questo non mi fa ben sperare. È il mercato del momento. Il denaro sta lasciando il mercato. Nessun club ne trae vantaggio. Ne beneficiano i giocatori, le famiglie, gli agenti, ma non i club. In passato, anche i club ne beneficiavano".