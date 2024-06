Real Madrid con Mbappé, ma senza Kroos: Ancelotti prepara un 4-3-fantasia da SuperChampions

Redazione Calciomercato

dopo la presa di Wembley, in una delle poche città ancora immuni all'imperialismo madridista, è stata ulteriormente rafforzata dall'annuncio diLa prima, istintiva reazione è: "Così saranno ancora più".La seconda, per i testimoni/reduci dell'era spettacolare ma non così vincente dei Galacticos è: "Ok, ma se tutti penseranno a fare gol,".E la terza, per i più razionali: ", il gioco terrà accesa la candela dell'?". Tutti pensieri legittimi e non necessariamente alternativi tra loro. Proviamo a rispondere, uno a uno.

Pur avendo perso quasi per tutta la stagione il terzetto titolare Courtois-Militao-Alaba,. In Champions fino alla finale è stata invece la squadra con più parate compiute, ha concesso 15 reti in 12 partite e non ha dominato nemmeno una delle gare a eliminazione diretta: sofferenza estrema nelle due con Lipsia e Manchester City, in parte all'andata col Bayern Monaco e nei primi 60' col Borussia Dortmund. Si è aggrappato a un(gol contro il Lipsia, 2 assist e mezzo contro il City, 2 gol al Bayern e 1 al Borussia) e non ha mai dato la sensazione di strapotenza assoluta che il risultato finale fa percepire. Insomma:

L'impoverimento del centrocampo portò prima a uno scollamento della squadra e quindi all'acquistati giovani o giovanissimi con un investimento complessivo di circa 130 milioni di euro (!). Sono maturati con il DNA Real, giovani-vecchi cheanche con il numero 8. L'equilibrio della squadra è in ottimi piedi (e polmoni) grazie anche alla loro duttilità: possono giocare in più posizioni e con più sistemi, nel centrocampo a 2 o a 3.

: 87% di precisioni nei passaggi lunghi, nettamente il migliore dei Top5 campionati europei; miglior calciatore del continente anche per passaggi riusciti sotto pressione, quasi il 95%; media di 1 assist ogni 5 partite in 10 anni con il Real, più della metà da palla inattiva, compreso l'ultimo per Carvajal a Wembley. Il pallone probabilmente non arriverà più con la stessa precisione agli attaccanti e per rendere la manovra fluida anche in sua assenza,nel duo/terzetto di centrocampo. Al Borussia Dortmund si muoveva sul centro destra con eleganza ed efficacia, a una media di 6 palloni recuperati a partita nell'ultima stagione 22/23. Al Real ha giocato più avanti, ha segnato 23 reti e fornito 13 assist ed è stato il miglior recuperatore di palloni in zona offensiva di tutta la Champions League. Con queste premesse e dopo aver ricaricato le batterie post-Euro24,