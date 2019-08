Aspettava la Premier, è stato cercato dalla Ligue 1, ma alla fine può tornare in Bundesliga. Ivan Perisic è fuori dai piani di Antonio Conte per la sua Inter, che con l'arrivo di Lukaku sta prendendo (quasi) definitivamente forma: bocciato da esterno nel 3-5-2 dell'allenatore pugliese, è stato reinventato attaccante senza particolare successo. Il club meneghino attende l'offerta giusta, che può arrivare dal Bayern Monaco.



RICHIESTA DI KOVAC - Il club bavarese, che cerca esterni offensivi, ha iniziato a pensare proprio al numero 44 dell'Inter. Il primo obiettivo dei bavaresi era Sané, ma l'infortunio ai legamenti che costringerà il tedesco del Manchester City ai box per i prossimi sei mesi ha scombussolato i piani del club tedesco e per questo motivo è spuntato il nome del croato. Come scrive la Bild, il classe '89 è un'esplicita richiesta di Nico Kovac, allenatore del Bayern e connazionale di Perisic.



PROBLEMA FORMULA - C'è un problema, però. Il Bayern vuole il giocatore in prestito, l'Inter vuole cederlo solamente a titolo definitivo. Che sia un prestito con obbligo di riscatto o una cessione definitiva, dal club nerazzurro sono pronti ad ascoltare offerte che non prevedano il ritorno a Milano dell'ex Wolfsburg. Che può tornare in Bundes, con un Kovac che spinge per averlo.