Bayern Monaco, chi recupera e chi no per l'Inter: Muller questa stagione è un talismano, ma non è l'unica opzione

Il primo atto, con i cerotti. Il Bayern Monaco ospita domani sera alle 21 all'Allianz Arena l'Inter, nell'andata dei quarti di finale di Champions League, con i giocatori contati. Una sfida importante per i tedeschi, contro un avversario scomodo, tra i migliori quest'anno in Europa, una tappa fondamentale nella corsa alla finale del 31 maggio, che il Bayern vuole giocare in casa, per la seconda volta nella sua storia (il 19 maggio 2012 sconfitta ai rigori contro il Chelsea di Drogba)Partiamo da chi non c'è, da chi sicuramente salterà la sfida di domani., infortunatosi venerdì sera contro l'Augsburg. La stellina nata a Stoccarda nel 2003 starà lontano dai campi di gioco per almeno 8 settimane,. La difesa, di fatto, sarà da reinventare: salvo sorprese l'ex allenatore del Burnley schiererà una linea a quattro composta da Laimer, Kim, Dier e Guerreiro. In porta dovrebbe esserci Urbig, ma non c'è ancora la certezza.

La speranza del Bayern Monaco è quella di recuperare due grandi big,Saranno invece della partita, anche se non al 100%,L'attaccante inglese aveva dovuto fare i conti con un colpo alla caviglia ricevuto durante la partita di campionato con l'Augsburg, una brutta botta che lo aveva costretto a una vistosa fasciatura e aveva fatto scattare un campanello d'allarme. Per il centrocampista tedesco invece problemi alla schiena, a questo punto superati.

Con loro dovrebbe esserciIn settimana il Bayern gli ha comunicato che non intende rinnovargli il contratto in scadenza a giugno, chiudere in bellezza la sua avventura con il club del quale è tifoso, conquistando la finale in casa, diventa il grande obiettivo, la ciliegina sulla torta. Quest'anno Raumdeuter, come viene soprannominato, è stato soprattutto un'alternativa (solo 12 partite da titolare), ma salvo sorprese domani sarà titolare. Quest'anno,. In Bundesliga quattro volte contro l'Eintracht Francoforte (3-3), Stoccarda (4-0), Borussia M'Gladbach (1-0) e Hoffenheim (5-0), in Champions League contro Barcellona (1-4) e Slovan Bratislava (3-1).

Se invece dovesse mescolare le carte, mandando Muller in panchina,Il Bayern ha giocato così una volta in campionato contro il Wolfsburg (3-2) e nel primo tempo contro l'Aston Villa in Champions League (0-1). Un'opzione da considerare, ma poco credibile: Coman, come detto, potrebbe alzare bandiera bianca e l'ex Arsenal non è al 100% della sua condizione.