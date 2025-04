Rummenigge: "Difesa Inter da A+, ma non ne esistono di imbattibili. Al Bayern servono due serate di grazia"

POOL/AFP via Getty Images

, ex attaccante dinegli anni Ottanta, ha parlato al sito ufficiale dei tedeschi in vista del doppio confronto tra le due squadre ai quarti di finale di Champions League:"Per me personalmente, sarebbe stata la finale ideale perché sono vicino a entrambi i club. Mi dispiace che alla fine uno dei due verrà eliminato. Saranno due partite toste, non c'è bisogno di girarci intorno. Sono due squadre top".- "Nessuno deve pensare che siamo i favoriti, non lo siamo. Non è una coincidenza che l'Inter abbia giocato la finale di due anni fa contro il Manchester City arrivando quasi a batterlo. Dovremo capitare in due serate di grazia, sia qua che poi a San Siro", assicura l'ex CEO del Bayern.

- "L'Inter ha una difesa fantastica, meritevole di una A+. Ma puoi battere qualsiasi retroguardia. Dobbiamo semplicemente cercare di giocare al livello che abbiamo mostrato nelle due partite degli ottavi di finale contro il Bayer Leverkusen. Allora avremo una chance. Siamo un po' più dominanti a centrocampo, ma dobbiamo ottenere un risultato soddisfacente all'andata, perché San Siro sarà bollente al ritorno".